Bagnaia rassegnato | Se ho i soliti problemi con l’anteriore Assen sarà un incubo per me

Bagnaia si presenta ad Assen con la determinazione di sempre, ma con il pensiero rivolto ai soliti problemi all'anteriore che lo tormentano. Dopo aver archiviato il GP d’Italia al Mugello, il Circus si sposterà in Olanda, su una pista leggendaria conosciuta come “L’Università del Motociclismo”. Un tracciato che ha regalato grandi emozioni al pilota piemontese, e che ora potrebbe riservargli nuove sfide e opportunità .

Messo in archivio il GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale si ritroverà ad Assen questo week end, su una delle piste più iconiche del calendario. Pur cambiato nel corso del tempo per esigenze legate alla sicurezza, il tracciato olandese conserva sempre il suo fascino, in un luogo ribattezzato non a caso come “L’Università del Motociclismo”. Un circuito che in passato ha sorriso non poco a Francesco Bagnaia, in grado di interpretare il layout come pochi. Tuttavia, in vista del prossimo fine-settimana, la sfiducia alberga nell’animo del piemontese. È quanto emerge dalle sue parole, nell’intervista concessa a Diario AS, nella quale Pecco torna sulla criticità principale della sua stagione in MotoGP, ovvero la poca confidenza sull’anteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it