Baghdad gli iracheni festeggiano il cessate il fuoco tra Iran e Israele

Le strade di Bassora e Baghdad si sono animate di celebrazioni vibranti, mentre gli iracheni esprimono gioia per il cessate il fuoco tra Iran e Israele. Con bandiere sventolanti e ritratti di leader, la popolazione manifesta speranza e sollievo dopo 12 giorni di tensione. La dichiarazione del presidente iraniano Pezeshkian segna un momento di svolta, ma cosa significherà davvero questa tregua per la regione?

Gli iracheni hanno marciato per le strade di Bassora eBaghdad, sventolando bandiere iraniane e ritratti di leader di spicco, per celebrare il cessate il fuoco tra Israele e Iran. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato la "fine della guerra dei 12 giorni" imposta da Israele, in un messaggio alla nazione riportato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Baghdad, gli iracheni festeggiano il cessate il fuoco tra Iran e Israele

