Bagaglio a mano gratis in aereo la proposta dell’Ue

L’Unione Europea si prepara a rivoluzionare il modo di viaggiare in aereo, proponendo bagagli a mano gratis per tutti i passeggeri. Con il supporto della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, questa iniziativa mira a rafforzare le tutele e semplificare l’esperienza di viaggio. Ora la proposta aspetta l’approvazione finale della plenaria di Strasburgo e del Consiglio dell’UE. Scopriamo insieme come questa rivoluzione cambierà il nostro modo di volare.

Più tutele per chi viaggia in aereo, in base al voto della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo. Il pacchetto approvato dovrà avere ora il sigillo della plenaria di Strasburgo per poi finire sul tavolo del Consiglio dell’Unione Europea. Servizio di Giuseppe Caporaso. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Bagaglio a mano gratis in aereo, la proposta dell’Ue

