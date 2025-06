Baci ed avance a una minorenne i parenti lo pestano di botte | in due a processo per lesioni

Una storia che mette in luce i pericoli delle avances indesiderate e le conseguenze di comportamenti inappropriati. Quando un gesto inappropriato si trasforma in violenza, tutto sfuma nel dolore e nella giustizia. La vicenda di Ancona ci ricorda l’importanza di rispettare i confini e di affidarsi sempre alle vie legali per risolvere i conflitti. Solo così si tutela la dignità di tutti.

ANCONA - Si sarebbero voluti vendicare per un bacio in bocca e delle avance spinte fatte a una minorenne dopo che l’aveva aiutata ad attraversare la strada accompagnandola fino al portone di casa dove anche il molestatore avrebbe vissuto fino a poco tempo prima. Adesso in due sono a processo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Baci ed avance a una minorenne, i parenti lo pestano di botte: in due a processo per lesioni

