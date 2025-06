Baby sbandieratori da tutta Italia Nel weekend Giochi giovanili a Lugo

Lugo si prepara a vivere un weekend all'insegna dello spettacolo e della passione con i Baby Sbandieratori, protagonisti di una competizione nazionale Under 15. Migliaia di spettatori riempiranno il centro storico da venerdì a domenica, tra emozioni e tradizione. Oltre alla 26ª edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, si terrà anche la seconda edizione della Para... Un evento imperdibile che unisce talento, diversità e cultura in un’atmosfera unica.

Tutto è pronto a Lugo per accogliere i giovanissimi atleti che prenderanno parte alla competizione nazionale under 15 dei Giochi giovanili della bandiera organizzati dalla Contesa Estense su incarico della Federazione Italiana Sbandieratori. Saranno migliaia le persone che animeranno e affolleranno il centro storico da venerdì a domenica. Oltre alla 26esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera si terrà la seconda edizione della Para Tenzone, competizione riservata alle diverse abilità , in questo caso senza distinzione per fasce di età . Saranno ben 40 i gruppi in gara, con alcune delle città dove le rievocazioni storiche sono più importanti e radicate, come Asti, Ferrara o Ascoli Piceno, rappresentate da compagini di più borghi o contrade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baby sbandieratori da tutta Italia. Nel weekend Giochi giovanili a Lugo

