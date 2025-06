Aya Ashour lascia Gaza la 24enne palestinese collaboratrice del Fatto arriverà in Italia L’annuncio di Montanari

Aya Ashour, giovane palestinese di soli 24 anni, simbolo di coraggio e testimonianza nel racconto della sofferenza di Gaza, sta per intraprendere un viaggio importante. Dopo aver lasciato la sua terra e le sue sfide quotidiane, arriverà ad Ammam e proseguirà verso l’Italia, dove – presso l’Università per Stranieri di Siena, guidata da Tomaso Montanari – continuerà a condividere la propria storia. La sua presenza sarà un ponte tra culture e speranze, arricchendo il dialogo internazionale.

Aya Ashour, la 24enne palestinese collaboratrice del Fatto Quotidiano e protagonista di un petizione di Io Scelgo, ha lasciato Gaza. La giovane collega che dalla Striscia ha raccontato in diversi articoli la sofferenza del popolo palestinese, arriverĂ ad Ammam in serata e proseguirĂ il suo viaggio in Italia con destinazione finale l' UniversitĂ per stranieri di Siena, guidata da Tomaso Montanari, dove è stata invitata nell'aprile del 2024 come Visiting researcher. Insieme a lei, ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, altre 10 persone tra cui due medici e una studentessa della Cattolica di Roma, Joslin Aldadah Akram, che come Aya ha ricevuto una borsa di studio.