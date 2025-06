Avvocato aggredito in strada da ex cliente al via il processo

L’aggressione, avvenuta in pieno giorno nel cuore di Foggia, ha scosso la comunità e riacceso il dibattito sulla sicurezza degli operatori della giustizia. Ieri, davanti al Tribunale monocratico, è iniziato il processo contro l’ex cliente che ha brutalmente aggredito l’avvocato Michele Pierno, un episodio che sottolinea quanto sia cruciale tutelare chi difende i diritti di tutti noi. La vicenda si prepara ad avere sviluppi decisivi…

È partito ieri mattina, dinanzi al Tribunale monocratico di Foggia (dott. Pierluigi Minieri), il processo a carico dell’uomo accusato di aver brutalmente aggredito l’avvocato Michele Pierno, causandogli lesioni e ferite gravi tanto da ricorrere ad un delicato intervento chirurgico. L’aggressione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Avvocato aggredito in strada da ex cliente, al via il processo

