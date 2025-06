Avs | Gagliardi deride le manifestazioni su Gaza viola il codice etico della Fondazione | revocare la sua nomina

La recente controversia solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica nel nostro panorama politico. AVS Gagliardi, noto per le sue dichiarazioni su Gaza, ha suscitato sconcerto, portando l’Alleanza Verdi Sinistra a chiedere il ritiro della sua nomina nel Consiglio della Fondazione Cassa dei Risparmi. La questione si fa più urgente: deve prevalere il rispetto delle regole e dei valori fondamentali, o si continuerà a tollerare comportamenti discutibili?

Alleanza Verdi Sinistra, per bocca della capogruppo Diana Scirri, contesta la nomina di Stefano Gagliardi, già esponente di Forza Italia e in seguito sostenitore della lista civica Forlì Cambia, come rappresentante del Comune nel Consiglio della Fondazione Cassa dei Risparmi. Gagliardi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Avs: "Gagliardi deride le manifestazioni su Gaza, viola il codice etico della Fondazione: revocare la sua nomina"

