avrebbe preso parte a una cerimonia segreta di prova

Il mondo dei Royals è avvolto da mistero e scommesse, tra cerimonie segrete e voci di corone nascoste. Le ultime indiscrezioni alimentano il gossip: Kate Middleton potrebbe aver partecipato a un evento clandestino e la principessa del Galles potrebbe essere già stata incoronata in segreto. Ma cosa si cela dietro queste storie di potere e protocollo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo a...

K ate Middleton assente ad Ascot. Ascot che, in realtà, avrebbe diffuso una lista di nomi sbagliata. E poi la notizia da far sobbalzare i royal watcher dalla poltrona: la principessa del Galles sarebbe stata incoronata regina in gran segreto, a insaputa dei sudditi. Possibile? Circolano voci di ogni tipo sulla futura regina d’Inghilterra. Compreso il nome in codice del suo funerale, quando sarà: Operation Reading Bridge. Cosa sta accadendo a Londra dietro le quinte? Bianco e perle: il look luminoso di Kate Middleton al Garter Day X Kate Middleton.. è già regina?. Una fonte vicina ai reali avrebbe dichiarato a un tabloid britannico che “sarebbero in corso grandi manovre a palazzo”, da qui una ridda di illazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it