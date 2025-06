Aveva minacciato di morte Morata dopo la finale di Nations League arrestato un 19enne in Spagna

Una minaccia di morte rivolta a Morata dopo la finale di Nations League ha scosso il mondo del calcio. La polizia spagnola ha arrestato un 19enne sospettato di aver inviato messaggi intimidatori all’attaccante, evidenziando l’importanza di contrastare fenomeni di violenza e minacce online. La sicurezza dei nostri eroi dello sport rimane una priorità assoluta. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda inquietante.

Un giovane di 19 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver minacciato di morte il calciatore Alvaro Morata. Secondo fonti della polizia spagnola, il ragazzo sarebbe il responsabile di un messaggio intimidatorio inviato all'attaccante dopo la finale di Nations League, nella quale la Spagna ha perso contro il Portogallo. Le minacce sono scattate in seguito all'errore decisivo dal dischetto commesso da Morata, che ha compromesso la vittoria della nazionale spagnola.

