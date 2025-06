Avete visto cosa ha fatto Caterina Balivo dopo la morte di Alvaro Vitali? Il gesto non è passato inosservato!

La scomparsa di Alvaro Vitali ha lasciato il mondo del cinema italiano in lutto, ma ciò che ha colpito ancora di più è stato il gesto di Caterina Balivo, che non è passato inosservato. Dopo questa tragedia, l’attenzione si concentra su come i personaggi pubblici reagiscono a questa perdita. Scopriamo insieme cosa ha fatto Caterina Balivo e come ha voluto onorare la memoria del celebre attore, dimostrando che anche nei momenti difficili, il rispetto e l’affetto prevalgono.

La morte di Alvaro Vitali ha lasciato tutti sgomenti. Volto amatissimo del cinema comico italiano, celebre per il personaggio di Pierino, si è spento il 24 giugno a Roma, a 75 anni, poche ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale. Ma a rendere ancora più amaro il suo addio è stato il contesto in cui è avvenuto: proprio quel pomeriggio, Stefania Corona, sua ex compagna e moglie per 27 anni, era ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1, dove ha letto in diretta una struggente lettera che l’attore le aveva scritto chiedendole di tornare insieme. La risposta? Un secco « No, grazie ». Nessuno, ovviamente, poteva immaginare che da lì a poche ore Alvaro sarebbe morto. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Avete visto cosa ha fatto Caterina Balivo dopo la morte di Alvaro Vitali? Il gesto non è passato inosservato!

