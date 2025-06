Aversa turisti americani perdono borsello con soldi e documenti | ritrovato e restituito

Un gesto di solidarietà e onestà ha salvato una coppia di turisti americani a Aversa, quando il loro borsello con soldi e documenti è stato smarrito vicino al casello autostradale di Caserta Sud. Grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri, il prezioso oggetto è stato rintracciato e restituito, dimostrando che la buona fede può fare la differenza. La vicenda si conclude con un lieto fine che rafforza il valore dell'accoglienza e della fiducia nel nostro paese.

Perdono borsello con soldi e documenti nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud ma viene ritrovato e restituito grazie all'intermediazione dei carabinieri. Protagonisti della vicenda due turisti americani. La donna, 37 anni, in viaggio in Italia con il suo compagno

