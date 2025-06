Aversa rissa con coltellate tra stranieri in via Roma | preso d’assalto un bar interviene la Polizia

Una serata di tensione e paura quella vissuta ieri ad Aversa, dove una violenta rissa tra extracomunitari si è scatenata in via Roma, coinvolgendo colpi, calci e forse coltelli. La scena è stata così intensa da richiedere l'intervento immediato della polizia, mentre un bar è stato preso d’assalto. Un episodio che ha sconvolto la tranquillità della città e che solleva molte domande sulla sicurezza urbana.

Una serata da dimenticare, all’insegna della violenza, quella di ieri sera ad Aversa. Intorno alle 21, tra piazza Municipio e via Roma, è scoppiata una violenta rissa tra cittadini extracomunitari. Secondo alcuni testimoni, i protagonisti si sarebbero affrontati con calci, pugni e – forse – anche coltellate. Aversa, rissa tra stranieri in via Roma: preso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, rissa con coltellate tra stranieri in via Roma: preso d’assalto un bar, interviene la Polizia

In questa notizia si parla di: aversa - rissa - roma - coltellate

Lancia un sacco di rifiuti contro il bus e scatena la rissa, sedie contro un bar e un ferito grave ad Aversa - A Aversa, un grave episodio di violenza durante i playoff ha portato al lancio di rifiuti contro un bus e a una rissa tra sedie, che ha coinvolto un bar e causato un ferito grave.

Dramma a #Varcaturo: giovane muore dopo accoltellamento in spiaggia. Sembra che la vittima, Nicola Mirti, 18 anni, di Mugnano, sia rimasta coinvolta in una rissa scoppiata per futili motivi. Il ragazzo è stato traportato all’Ospedale di Pozzuoli dopo il feriment Vai su Facebook

Rissa ai brindisi della Vigilia, volano sedie e sgabelli; Rissa nella festa scudetto a Melito, 20enne fa da paciere e viene accoltellato; VIDEO | Aversa, Furibonda lite in centro: volano tavoli e sedie.

Rissa tra venditori ambulanti a Roma, due accoltellati - E' il bilancio di una zuffa avvenuta questa mattina nel mercato ortofrutticolo di via Carlo Santarelli, nella zona di Tor Vergata a Roma. Si legge su ansa.it

Aversa, 20enne accoltellato all'addome: non è in pericolo di vita - MSN - Dalle prime indagini dei carabinieri di Melito é emerso che il 20enne sarebbe intervenuto a via Roma per sedare una rissa e in quell’occasione uno sconosciuto lo avrebbe ferito. Secondo msn.com