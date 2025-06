Avellino truffa all’anziana con il finto controllo del gas | riconosciuti in aula dai video e dalla vittima

Una tranquilla giornata ad Avellino si è trasformata in un incubo per un’anziana di 88 anni vittima di una truffa ben orchestrata. Due falsi tecnici del gas sono entrati nella sua casa con l’inganno, convincendola a consegnare soldi e oggetti di valore. La vicenda, ripresa da video e riconosciuta dalla stessa vittima, ha portato alla luce una truffa ormai tristemente diffusa. Alla scoperta dei dettagli, la community si interroga: come proteggersi da simili raggiri?

Avellino – Il 22 maggio 2024, in un appartamento della zona di Corso Europa, un’insegnante in pensione di 88 anni ha subito un furto. Due persone si sono presentate alla sua porta qualificandosi come tecnici del gas. Dopo essere riusciti a entrare nell’abitazione, si sono fatti consegnare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

