Avellino tra infrastrutture e mercato | il presidente D’Agostino fa il punto dopo l’inaugurazione del campo Bolino

Avellino si prepara a un nuovo capitolo, tra investimenti infrastrutturali e strategie di mercato. Dopo l’inaugurazione del campo Bolino a Montemarano, il presidente D’Agostino ha condiviso con Prima Tivvù le sfide e le opportunità che attendono il club. Un momento di riflessione e ambizione, che traccia le linee guida per un futuro sempre più brillante. La parola agli approfondimenti.

Montemarano — Nel corso della cerimonia di apertura del nuovo campo sportivo “Bolino” a Montemarano, Angelo D’Agostino, presidente dell’U.S. Avellino, ha rilasciato un’intervista a Prima Tivvù, affrontando temi fondamentali per il futuro del club: le infrastrutture e il calciomercato. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

