Avellino presentazione dell’associazione Il Lampione della Cantonata

Il 26 giugno 2025, alle ore 11:00, presso la Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Lampione della Cantonata”. Questa realtà, già attiva da anni come centro di mediazione dei conflitti e di supporto alle vittime, si impegna a illuminare il cammino verso una comunità più giusta e solidale. Un evento da non perdere per conoscere un’energia che fa davvero la differenza.

Il 26 giugno 2025, dalle ore 11:00, presso la Sala “Ciriaco De Mita” del Carcere Borbonico di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Lampione della Cantonata”,già attiva da anni come Centro di mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - presentazione - associazione - lampione

Presentazione ad Avellino del libro di Luigi Gallo: “Evolvere. Un modello per sopravvivere all’estinzione” - Vieni ad Avellino il 31 maggio alle 18:00 presso il Jigger per la presentazione del libro di Luigi Gallo, “Evolvere.

Luca Abete bloccato nel parcheggio dell’autostazione di Avellino: “Sono prigioniero” L'inviato di Striscia ha denunciato in un video i disservizi del parcheggio automatizzato: “Quando manca l’uomo, anche la tecnologia si arrende”. Non è potuto uscire dal gara Vai su Facebook

Nasce “Il Lampione della Cantonata”: ad Avellino l’associazione che unisce giustizia, ascolto e riparazione.

Il Lampione della Cantonata si presenta al pubblico, in prima linea nella gestione dei conflitti - Si presenta al pubblico l’Associazione di Promozione Sociale “Il Lampione della Cantonata”, realtà impegnata nella promozione della sensibilità riparativa, gestione dei conflitti e aiuto alle ... Da corriereirpinia.it

Presentazione dell’Associazione “Cattolici democratici Fausto Addesa” - Irpinia24 - Avellino – Oggi, presso il Circolo della Stampa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’Associazione Culturale “Cattolici democratici Fausto Addesa”, per ricordare lo ... irpinia24.it scrive