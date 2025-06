Avellino 54 beni comunali in vendita pubblicata l' asta | le info

Se sei alla ricerca di un'opportunità unica nel cuore di Avellino, non lasciarti sfuggire l’asta pubblica per la vendita di 54 immobili comunali. Pubblicato l’avviso ufficiale, questa è la tua chance di investire o ottenere una proprietà a prezzi competitivi. Scopri i dettagli e preparati a partecipare: il futuro potrebbe essere nelle tue mani, basta solo fare il primo passo.

È on line l’avviso di asta pubblica del Bando per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale. Il Comune di Avellino intende procedere all’alienazione di 54 beni immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per gli anni 2025-2027. Ai fini della partecipazione alla gara. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it