autovelox promossi e bocciati escono di scena calice e vezzano

Autovelox promossi e bocciati escono di scena, mentre la mappa provinciale si semplifica con due postazioni che vengono temporaneamente rimosse. La Prefettura ha ufficializzato le strade soggette ai controlli, sottolineando l'importanza di disciplinare la velocità per garantire sicurezza sulle strade. Questo passo rappresenta un momento di equilibrio tra tutela della legalità e sensibilizzazione degli automobilisti, ma il tema rimane caldo e in continua evoluzione, riflettendo le sfide della mobilità moderna.

La mappa provinciale degli autovelox perde, per ora, due postazioni. Al termine del periodo indicato dalla legge per mettersi in regola con le normative nazionali è infatti arrivato il verdetto della Prefettura che ha ufficializzato le strade controllate dagli strumenti tanto temuti dagli automobilisti ma necessari per disciplinare la velocità , in alcuni tratti eccessiva e quindi motivo di pericolo e spesso causa di incidenti. Il tema, da sempre, divide ma il principio della sicurezza è il caposaldo sul quale enti e Prefettura hanno impostato la filosofia dell'utilizzo degli strumenti. I quali però devono essere a norma, rispettare i requisiti e le regole.