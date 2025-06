Autostrade i tratti chiusi in Toscana per lavori | ecco dove e quando

Preparatevi a pianificare i vostri viaggi in Toscana: con l’arrivo dell’estate, numerosi tratti autostradali sulla A1 e sulla A11 subiranno chiusure notturne per lavori di manutenzione. Scoprite le date, i percorsi alternativi e come evitare disagi durante i vostri spostamenti, perché conoscere in anticipo le modifiche alle chiusure è il modo migliore per viaggiare in tutta sicurezza e senza stress. Ecco tutte le informazioni utili per affrontare al meglio questa fase di lavori.

Firenze, 25 giugno 2025 – Stanno per cominciare una serie di chiusure per lavori sulla A1 e sulla A11. Molti tratti in Toscana subiranno chiusure notturne. Ecco i giorni, i tratti e le fasce orarie interessate e gli itinerari alternativi. A1 Milano-Napoli: chiuso per una notte il tratto Firenze Sud- Incisa Reggello in entrambe le direzioni Sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 del 28 giugno alle 6 di domenica 29 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, Roma e FirenzeBologna, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento del tratto. Nella stessa notte, ma con orario 21-6, saranno chiuse le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Roma e in direzione di FirenzeBologna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autostrade, i tratti chiusi in Toscana per lavori: ecco dove e quando

