Autostrada gratuita Quanto costa lo sconto | Servono 20 milioni

Un tratto di autostrada gratuito per i fiorentini? La proposta, che coinvolge ben 20 milioni di euro, sta accendendo un acceso dibattito tra i politici. Con emendamenti e frecciate, i deputati del Partito Democratico cercano di portare questa interessante opportunità alla realtà . Ma quanto potrebbe davvero costare questa iniziativa e quali sono i vantaggi concreti? Scopriamo insieme le prospettive e gli impatti di questa proposta ambiziosa.

di Antonio Passanese Un tratto di autostrada gratis per i fiorentini? Una proposta talmente ghiotta che ora se la contendono tutti, a colpi di emendamenti e frecciate. I deputati del Partito democratico (Marco Simiani, Laura Boldrini, Federico Gianassi, Emiliano Fossi, Simona Bonafè, Arturo Scotto, Marco Furfaro Marco, Christian Diego Di Sanzo) hanno presentato al Decreto Infrastrutture una ’modifica’ in cui si chiede al governo di stanziare 20 milioni di euro per rendere gratuito – a partire dal 2026 – il tratto tra Firenze Sud e Firenze Nord. Forza Italia però rivendica la paternità dell’iniziativa in particolare attraverso il capogruppo regionale Marco Stella, che attacca senza mezzi termini: "È una vergognosa appropriazione, era stato proprio il Pd a definire la nostra proposta populista e irrealistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it