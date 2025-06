Autostrada A25 chiusura notturna delle rampe di Bussi Popoli per lavori | ecco quando e le alternative

Se viaggiate lungo l'autostrada A25, attenzione: la concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato una chiusura notturna delle rampe di Bussi/Popoli per lavori di manutenzione. L'interruzione sarà in vigore giovedì 27 giugno dalle 22 alle 2 di venerdì 28 giugno. Scopri le alternative di percorso e pianifica il viaggio per evitare disagi e arrivare sempre puntuali, anche in queste occasioni di intervento.

La concessionaria Strada dei Parchi ha annunciato una chiusura notturna delle rampe di BussiPopoli sull'autostrada A25, prevista per esigenze di manutenzione. L'interruzione al traffico sarà in vigore dalle 22 di giovedì 27 giugno fino alle 2 del mattino seguente, venerdì 28 giugno. Durante. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

