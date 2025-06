Autolinee Toscane investe sull’elettrico | i bus green saranno 270 entro il 2033

Autolinee Toscane accelera verso un futuro sostenibile con l’introduzione di 25 bus elettrici, simbolo di una rivoluzione verde nel trasporto pubblico fiorentino. Entro il 2033, il parco mezzi green raggiungerà i 270 veicoli, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita in città. Questo importante passo, finanziato dai fondi PNRR, segna l’inizio di una mobilità più pulita e innovativa per Firenze. La rivoluzione è appena iniziata!

FIRENZE – Saranno in servizio su alcune delle linee forti del trasporto pubblico fiorentino e rappresentano il primo tassello della rivoluzione “a batteria” del parco mezzi di Autolinee Toscane finanziata con i fondi Pnrr ottenuti dal Comune di Firenze. Sono i 25 bus elettrici presentati questa mattina (25 giugno) al deposito At di via Pratese, dove è stata realizzata la stazione di ricarica dedicata. Tra i presenti l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvia Andrea Giorgio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, l’amministratore delegato di Autolinee Toscane Jean-Luc Laugaa, Henry Zhang direttore generale Byd Europe e Patrick Zhou sales manager Byd Europe. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

