Auto sfonda guardrail sulla strada per il mare | madre e figlio finiscono in ospedale

Un drammatico incidente sulla strada per il mare ha visto un'auto sfondare il guardrail, terminando tra le corsie e mettendo in pericolo la vita di madre e figlio. La scena, avvolta da tensione e paura, si è conclusa con il ricovero dei due in ospedale. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale mantenere attenzione e prudenza alla guida, soprattutto durante le ore serali.

SAN PIETRO VERNOTICO - L'auto ha letteralmente piegato il guardrail, per poi finire di traverso, al centro della carreggiata. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per mamma e figlio di circa 9 anni, coinvolti in uno spaventoso incidente che intorno alle ore 22.30 di mercoled√¨ (25 giugno). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

