Auto investe e uccide cucciolata di cinghiali tra Tuscania e Montalto di Castro

Un drammatico incidente sulla strada provinciale Dogana tra Tuscania e Montalto di Castro ha tragicamente coinvolto una cucciolata di cinghiali. Poco dopo le 7 di mercoledì 25 giugno, un'auto ha investito i piccoli animali, lasciando dietro di sé una scena di grande impatto e preoccupazione per la sicurezza degli automobilisti e la tutela della fauna locale. La notizia ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla strada e rispettare la natura.

Incidente sulla strada provinciale Dogana, nel territorio comunale di Tuscania. Poco dopo le 7 di mercoledì 25 giugno, un'auto ha investito una cucciolata di cinghiali che si trovava sulla carreggiata, a circa un chilometro dallo svincolo per Montalto di Castro, in direzione del litorale. Non. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Auto investe e uccide cucciolata di cinghiali tra Tuscania e Montalto di Castro

In questa notizia si parla di: cucciolata - cinghiali - tuscania - montalto

Cucciolata di cinghiali nel greto del torrente. Gli animalisti: "Non uccideteli" - Una dolce mamma cinghiale ha dato alla luce sei teneri cuccioli nel greto del torrente San Francesco a Rapallo, suscitando l'attenzione e l'affetto degli Animalisti Genovesi e delle associazioni Gaia Animali e Ambiente e Lav.

Auto investe e uccide cucciolata di cinghiali tra Tuscania e Montalto di Castro.

Cimitero chiuso per cinghiali a Tuscania - Il Messaggero - Non c’è pace nemmeno per i morti: cimitero chiuso per emergenza cinghiali. Da ilmessaggero.it

Montalto, coltivazioni devastate dai cinghiali - La Provincia Pavese - Cinquanta ettari di terreno coltivati a lino, orzo e cereali letteralmente rasi al suolo dalle incursioni dei branchi di cinghiali. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it