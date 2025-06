Auto contro un muro a Rigoli sospetta fuga di gas

Un incidente frontale a Rigoli ha scatenato preoccupazioni per una possibile fuga di gas, mettendo in allerta le autorità e i residenti. È un episodio che sottolinea l'importanza di interventi tempestivi e mirati per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e dettagli sulle operazioni di messa in sicurezza e le indagini in corso.

Un grave incidente stradale si è verificato stamani, 25 giugno, sulla SS12 a San Giuliano Terme, in località Rigoli. Un'auto, per cause ancora da accertarsi, è finita per andare a sbattere contro un muro, causando una sospetta fuga di gas. Per le verifiche del caso e per la messa in sicurezza dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Catania, auto si schianta contro un muro: morta una bambina di 15 mesi - Una tragedia che colpisce nel profondo: una bambina di soli 15 mesi ha perso la vita in un incidente a Catania, mentre era in auto con la madre.

