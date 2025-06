Auto contro scooter grave un 55enne all’Argentario

Un incidente drammatico scuote Monte Argentario questa mattina. Alle prime luci dell’alba, un grave scontro tra auto e scooter sulla provinciale 161 ha coinvolto un uomo di 55 anni, che ora lotta tra la vita e la speranza di un pieno recupero. Mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause, la comunità si stringe attorno alla famiglia del ferito. La ricostruzione dei fatti e gli sviluppi aggiornati...

Monte Argentario (Grosseto), 25 giugno 2025 – Gravissimo incidente stradale nel comune di Monte Argentario, sulla strada provinciale 161 di Porto Santo Stefano. L’allarme è scattato intorno alle 8,30: nello scontro fra un’auto e uno scooter un 55enne ha riportato gravi lesioni ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Porto Santo Stefano e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto contro scooter, grave un 55enne all’Argentario

