Auto contro contatore del gas a Rigoli | intervento dei vigili del fuoco

Una giornata di paura a Rigoli, frazione di San Giuliano Terme, dove un incidente stradale ha provocato una fuga di gas, mettendo in allerta i residenti e richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. L'episodio, avvenuto questa mattina in via Statale Abetone, ha messo in evidenza l'importanza della prontezza e dell'efficienza delle forze di soccorso. La sicurezza pubblica è sempre al primo posto, e gli interventi come questo ricordano quanto sia fondamentale la preparazione delle autorità .

San Giuliano Terme, 25 giugno 2025 - Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi mercoledì 25 giungo a Rigoli, frazione del comune di San Giuliano Terme, per una fuga di gas causata da un incidente stradale. Il fatto è accaduto poco prima delle 11 quando una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta in via Statale Abetone, dopo che un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a urtare una cassetta metallica contenente il contatore del gas di una utenza privata. L’urto ha provocato una copiosa fuoriuscita di gas, rendendo necessario l’intervento urgente dei pompieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza sia il veicolo che l’area interessata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto contro contatore del gas a Rigoli: intervento dei vigili del fuoco

