Auto cinesi una Hongqi di seconda mano a 1,5 milioni di dollari

Un’elegante Hongqi di seconda mano, venduta a 15 milioni di dollari, e la Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun che rompe ogni record di esportazione cinese, spedita negli Emirati Arabi Uniti. Questi traguardi straordinari svelano la crescente influenza delle auto cinesi nel mercato globale, segnando un nuovo capitolo di eccellenza e innovazione. Una dimostrazione che il futuro dell’automotive internazionale si gioca anche in Oriente.

Una Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun usata ha fatto il nuovo record di esportazioni cinesi. È stata spedita negli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto cinesi, una Hongqi di seconda mano a 1,5 milioni di dollari

