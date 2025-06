Austria morte hostess è caso chiuso

Un tragico caso scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, è morta dopo una caduta dal terzo piano di un edificio. La polizia viennese ha concluso che si tratta di un incidente o di un possibile gesto disperato, chiudendo così un capitolo doloroso e lasciando dietro di sé interrogativi ancora senza risposta. Per noi, la verità deve emergere, affinché il dramma non rimanga senza giustizia.

21.30 Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni morta dopo essere precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo sabato notte, sarebbe stata vittima di "un incidente o di un possibile gesto disperato". E' la conclusione a cui è giunta la polizia viennese, secondo quanto pubblica il quotidiano Kronen Zeitung, il giornale più diffuso in Austria. Rispondendo a una domanda dei cronisti austriaci,la polizia ha detto:"Per noi, contrariamente alle affermazioni della famiglia, addolorata,il caso è chiuso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

