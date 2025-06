Aurora Maniscalco per la polizia non è un omicidio La famiglia chiede autopsia e sequestro dei cellulari

Il mistero sulla tragica morte di Aurora Maniscalco, giovane hostess di 24 anni, sta catturando l’attenzione pubblica e le autorità di Vienna. Con richieste di autopsia e sequestro dei cellulari da parte della famiglia, il caso si infiamma, puntando i riflettori su possibili dettagli nascosti dietro quella che appare come un'apparente caduta accidentale. La decisione finale della magistratura attende ancora, ma intanto le domande rimangono senza risposta.

Caso chiuso a Vienna per gli investigatori per la morte di Aurora Maniscalco, l'hostess 24enne di Lauda Air di origine palermitane morta lunedì notte dopo essere caduta dal balcone del suo alloggio, al terzo piano di un palazzo della capitale austriaca. La magistratura potrebbe dire l'ultima parola venerdì, quando deciderà se disporre, come chiedono i familiari, l'autopsia sul corpo. Per i genitori, che sono corsi nella capitale austriaca, non sarebbe stato né un incidente, né un suicidio. Ipotesi a cui invece è propensa a credere la polizia locale che ha fatto sapere – la notizia è stata pubblicata sul quotidiano 'Kronen Zeitung' – che la ragazza si sarebbe uccisa o sarebbe precipitata nel vuoto accidentalmente e che perciò l'inchiesta sarebbe vicina all'archiviazione.

