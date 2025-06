Aurora Maniscalco morta a Vienna la versione del fidanzato Elio Bargione | Avevamo litigato

mistero il tragico episodio che ha sconvolto Vienna. La testimonianza di Elio Bargione, il suo fidanzato, getta un’ombra di inquietudine sulla vicenda, lasciando aperti molti interrogativi sulla reale causa di questa tragica perdita. Le circostanze sembrano sfuggire a ogni logica, alimentando il dolore e il dubbio tra coloro che le hanno voluto bene, mentre la verità si mantiene ancora nascosta nell’ombra.

«Avevamo litigato. Poi l’ho vista correre verso il balcone e lanciarsi nel vuoto». La testimonianza di Elio Bargione, 27enne di Palermo, sulla morte di Aurora Maniscalco, 24, a Vienna, è scarna di particolari. L’hostess palermitana di lauda Air che da tre anni viveva in Austria si sarebbe tolta la vita. Ma i familiari non ci credono: «Non era depressa». Gli esami tossicologici sulla ragazza sono risultati negativi. Ed è quindi avvolto dal mistero quello che è accaduto nella notte di sabato 21 giugno al terzo piano del piccolo residence di Universumstrasse, nel distretto multiculturale Brigittenau. 🔗 Leggi su Open.online

