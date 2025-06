Aurora Maniscalco la zia della hostess morta a Vienna | Mia nipote era sull' asfalto e il fidanzato non ci ha detto nulla

Una tragica notte a Vienna ha sconvolto una famiglia palermitana, quando Aurora Maniscalco, giovane hostess di 24 anni, è stata coinvolta in un drammatico episodio che ha portato alla perdita della sua vita. La vicenda, avvolta nel silenzio del fidanzato e nella desolazione dell’asfalto, solleva profonde domande sulla verità dietro questa tragedia. Ma cosa è realmente successo quella notte?

Aurora Maniscalco, 24 anni, era originaria di Palermo e da tre anni viveva in Austria, dove lavorava come hostess. Poi, nella serata di sabato 21 giugno, scoppia una lite col fidanzato 27enne Elio.

Tragedia a Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess di 24 anni originaria di Palermo, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio.

