Aurora Maniscalco il papà chiede chiarezza sulla morte Il padre del fidanzato | Ci buttano fango addosso

Continua a chiedere rispetto e trasparenza in un momento di dolore così profondo, affinché la verità emerga e si faccia giustizia per Aurora, senza lasciarsi condizionare da voci infondate o sospetti infondati.

"Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma vogliamo chiarezza per poter piangere in pace Aurora". Sono le parole di Francesco Paolo Maniscalco, papà dell'hostess morta dopo essere precipitata dal terzo piano del suo appartamento a Vienna. Il fidanzato 27enne ha raccontato che la giovane si sarebbe lanciata nel vuoto dopo un litigio. Ma i familiari non credono al suicidio. Il padre lo difende: "Ci stanno buttando fango addosso.". 🔗 Leggi su Fanpage.it