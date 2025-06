Aurora Maniscalco è scontro tra famiglie Il padre del fidanzato non ci sta | Così no!

Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha tragicamente perso la vita a Vienna in circostanze ancora da chiarire. La famiglia, sconvolta e in cerca di verità, chiede rispetto e trasparenza per poter piangere in pace. Francesco Paolo Maniscalco, padre di Aurora, esprime con dolore e fermezza la speranza che si faccia piena luce sulle cause di questa tragedia, affinché nessun altro debba affrontare un dolore così profondo.

‚ÄúNon vogliamo colpevolizzare nessuno, ma vogliamo chiarezza per poter piangere in pace Aurora‚ÄĚ. Sono le parole di¬† Francesco Paolo Maniscalco, padre della 24enne¬† Aurora Maniscalco, hostess palermitana morta dopo essere precipitata dal terzo piano del suo appartamento a¬† Vienna. Il padre, intervistato dal Tg1, ha parlato con dolore e determinazione, chiedendo che vengano fatte piena luce sui fatti che hanno portato alla morte della giovane, e rivelando che √® stata fatta una¬† denuncia ¬†e richiesta la¬† riapertura delle indagini. La versione del fidanzato e le nuove indagini. Aurora, che si trovava nella capitale austriaca per motivi di lavoro, era con il fidanzato¬† Elio Bargione, 27 anni, anch‚Äôegli palermitano, al momento della sua tragica caduta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Aurora Maniscalco, √® scontro tra famiglie. Il padre del fidanzato non ci sta: ‚ÄúCos√¨ no!‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: maniscalco - padre - aurora - scontro

Aurora Maniscalco, il pap√† chiede chiarezza sulla morte. Il padre del fidanzato: “Ci buttano fango addosso” - Continua a chiedere rispetto e trasparenza in un momento di dolore cos√¨ profondo, affinch√© la verit√† emerga e si faccia giustizia per Aurora, senza lasciarsi condizionare da voci infondate o sospetti infondati.

Il fidanzato racconta di averla vista correre verso il balcone e lanciarsi nel vuoto. ‚ÄėAvevamo litigato‚Äô, avrebbe raccontato agli investigatori. Ma sulla morte di Aurora Maniscalco, 24 anni, hostess palermitana di Lauda Air che, da tre anni, viveva a Vienna, troppe

Per la polizia è suicidio. Il padre: ‚ÄúVerità per piangere Aurora in pace‚ÄĚ - PALERMO ‚Äď Da una parte la polizia austriaca che continua a ritenere che Aurora Maniscalco si sia suicidata.