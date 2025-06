Audace e irriverente il mullet cut torna per l' estate 2025 nella sua versione curly Ed è già tendenza

Il mullet cut, simbolo di audacia e irriverenza, torna protagonista nell’estate 2025 con una rivisitazione fresca e naturale. Questa versione curly, versatile e fuori dagli schemi, esalta la texture morbida e voluminosa dei ricci, conferendo un look forte e deciso. Dalle origini tra gli anni ’70 e ’80, il mullet si reinventa come il taglio più hot della stagione, pronto a rivoluzionare le tendenze. Capelli cotonati e chiome extralarge: il nuovo trend dalle...

I conico, controverso e assolutamente fuori dagli schemi: il taglio mullet riccio, lungo o corto, conquista le tessiture wavy per il suo livello di audacia. Nato tra gli anni '70 e '80, questo iconico hairlook da rocker oggi si reinventa in chiave wild e naturale, esaltano la texture voluminosa dei capelli ricci e mossi, e dando alla struttura del taglio un aspetto ancora più dinamico. Capelli cotonati e chiome extralarge: il nuovo trend dalle passerelle ai social X Leggi anche › Mullet, Shag e Spiky hair: i tagli di capelli dallo stile punk che piacciono ancora Mullet riccio: il taglio audace per capelli ribelli.

