auckland city il pari col boca vale 1 milione di euro marca

trascinato Auckland City nel cuore di tutti gli appassionati, dimostrando che la passione e il coraggio possono sfidare anche le squadre più blasonate. Questa partita, un vero e proprio miracolo sportivo, vale ora un milione di euro e segna un nuovo capitolo nel mondo del calcio globale. Marca ci guida attraverso questa emozionante impresa, unendo storia, sacrificio e sogni che diventano realtà.

Durante la Coppa del Mondo per Club 2025, nel cuore del New Jersey, è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava: una squadra semi-professionista della Nuova Zelanda, l’Auckland City, ha fermato il Boca Juniors sull’1-1, scrivendo una pagina indelebile nella storia del calcio– come rivelato da Marca Cuore, sacrificio e un premio storico. Marca scrive: “La rete di Christian Gray non ha semplicemente mandato in visibilio i tifosi neozelandesi. Ha portato con sé anche un premio da un milione di dollari (circa 930.000 euro), previsto dal regolamento FIFA per ogni pareggio nella fase a gironi. Un bottino che per squadre come l’Auckland City rappresenta il più grande incasso della sua storia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it