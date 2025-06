Auckland City-Boca Juniors 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

Tra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato la migliore e peggiore fantamedia nel match valido per il gruppo C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auckland City-Boca Juniors, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale

In questa notizia si parla di: auckland - city - boca - juniors

Pronostico Auckland City-Boca Juniors: una goleada potrebbe non bastare - L'attesa per il match Auckland City-Boca Juniors è alle stelle: una goleada potrebbe non bastare per i sudamericani, determinati a riscattarsi dopo la difficile sconfitta contro il Bayern Monaco.

Disastro Boca! Uscita shock dal Mondiale per Club: solo un pareggio con l'Auckland City Il Boca Juniors dice addio anzitempo al Mondiale per Club FIFA 2025. A Nashville, gli argentini non vanno oltre l’1-1 contro i semi-professionisti neozelandesi dell’Auc Vai su Facebook

Translate postPerché è stata sospesa Auckland City-Boca Juniors https://msn.com/it-it/sport/calcio/perch%C3%A9-%C3%A8-stata-sospesa-auckland-city-boca-juniors/ar-AA1Hlxvo?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Il Benfica batte il Bayern, Boca Juniors sorpreso dall'Auckland City: lusitani e tedeschi agli ottavi; Auckland City-Boca Juniors dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Impresa Auckland City: segna e blocca il Boca Jrs sull'1-1. Argentini fuori con disonore.

Auckland City-Boca Juniors LIVE, formazioni ufficiali: c'è Cavani, debutto dell'ex Milan Pellegrino - Boca Juniors, 3a giornata Mondiale per Club Nell`ultima partita del gruppo C il Boca Juniors si gioca la qualificazione ... Secondo msn.com

Perché è stata sospesa Auckland City-Boca Juniors - Boca Juniors, terza giornata del gruppo C della fase a gironi del Mondiale per Club. Da msn.com