Auckland City-Boca Jrs le pagelle | storico Gray 7 Cavani passeggia 5

Nel match tra Auckland City e Boca Juniors, le pagelle raccontano un’inedita sfida tra storie e passioni: Gray brilla con un 7, mentre Cavani passeggia con un 5. Tra i dilettanti neozelandesi, Garrow e Mitchell si distinguono, mentre Blanco scompare nel nulla e Advincula combatte fino all’ultimo respiro, incarnando il cuore dell’orgoglio argentino. Un incontro che resterà nella memoria degli appassionati, tra emozioni di ieri e sfide di oggi.

Tra i dilettanti neozelandesi brillando anche Garrow e Mitchell. Blanco un fantasma, Advincula l'ultimo ad arrendersi nel club argentino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auckland City-Boca Jrs, le pagelle: storico Gray (7), Cavani passeggia (5)

In questa notizia si parla di: auckland - city - boca - pagelle

Pronostico Auckland City-Boca Juniors: una goleada potrebbe non bastare - L'attesa per il match Auckland City-Boca Juniors è alle stelle: una goleada potrebbe non bastare per i sudamericani, determinati a riscattarsi dopo la difficile sconfitta contro il Bayern Monaco.

Sabato 21 giugno, alle 3 (ore italiane), presso l’Hard Rock Stadium di Miami, il Bayern Monaco affronterà il Boca Juniors per la seconda giornata del Girone C del Mondiale per Club 2025. Il Bayern arriva da un clamoroso 10-0 sull’Auckland City, mentre il Boc Vai su Facebook

Benfica-Auckland City 6-0, pagelle e tabellino: Di Maria apre e chiude su rigore, i portoghesi dilagano dopo la lunga pausa; Auckland City - Boca Juniors: diretta live Coppa del Mondo per Club Calcio 24/06/2025; Mondiale per Club, Bayern-Boca Juniors 2-1, pagelle e tabellino.

Impresa Auckland City: segna e blocca il Boca Jrs sull'1-1. Argentini fuori con disonore - Sudamericani in vantaggio per un'autorete su colpo di testa di Di Lollo, i neozelandesi rispondono con Gray. Riporta gazzetta.it

Auckland City-Boca Juniors sospesa a causa del maltempo: i giocatori rientrano negli spogliatoi - Boca Juniors è stata sospesa a causa del maltempo: i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi e nei prossimi minuti la FIFA ... Scrive fanpage.it