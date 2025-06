attrezzature dismesse da torrette donate agli ospedali del niger

Un gesto di grande cuore e collaborazione internazionale ha dato nuova vita a attrezzature ospedaliere dismesse, trasformando il loro potenziale in speranza per tanti. Nel progetto "Insieme con il Niger", la sinergia tra realtà italiane e nigerine ha dimostrato che l’unione fa la forza, rendendo possibile un cambiamento concreto. Un esempio virtuoso di solidarietà che ci invita a riflettere sul valore del dono e della cooperazione.

L'unione fa la forza ma nel caso del Progetto "Insieme con il Niger", l'unione ha concretizzato un'incredibile storia di solidarietà . Attrezzature ospedaliere dismesse ma ancora completamente utilizzabili perché in buone condizioni sono state donate agli ospedali nigerini grazie ad una collaborazione tra l'Azienda ospedaliera Universitaria delle Marche, la Fondazione AUOM, il Lions Club Ancona Host, l'Associazione Teenformo.it e l'Esercito Italiano. Il progetto è stato presentato ieri a Torrette dai soggetti che si sono uniti insieme per portare aiuto ad una popolazione in grande difficoltà . "Un ospedale non deve gettare via attrezzature in buono stato che vengono sostituite nel tempo - Ha evidenziato il Direttore generale AUOM Armando Marco Gozzini - Sono strumenti che hanno ancora molto del loro valore".