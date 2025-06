Attraversa all' improvviso due scooteristi si scontrano per evitarlo

Un tranquillo pomeriggio di giugno si è trasformato in un attimo in un episodio drammatico: due scooteristi, per evitare un ostacolo improvviso, si sono scontrati, lasciando sul terreno feriti e generando preoccupazione tra i passanti. L’incidente, avvenuto in via Paolo Emilio Bensa, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, testimoniando ancora una volta quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e rischio sulla strada.

Due persone a bordo di uno scooter sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 16.30 di mercoledì 25 giugno 2025 in via Paolo Emilio Bensa nei pressi di largo della Zecca in direzione ponente. Sul posto è intervenuta l'ambulanza 3-278 della Croce Bianca. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: attraversa - improvviso - scooteristi - scontrano

Centro storico, attraversa fuori dalle strisce: scooter si scontrano per evitarlo, due feriti.

Pula, cervo attraversa all'improvviso: terribile scontro sulla statale 195 - Nuovo incidente sulla strada statale 195 provocato dall’attraversamento improvviso di un cervo, ieri notte a Pula. Secondo unionesarda.it

Isola d'Elba, cinghiale attraversa la strada all'improvviso: motociclista muore nello scontro - MSN - È successo all'isola d'Eba, nella serata del primo maggio lungo la strada che collega Marina di Campo a Lacona. Segnala msn.com