Attività alternative alla religione cattolica | la scelta entro il 30 giugno

Se sei uno studente o un genitore, saper scegliere tra l’insegnamento di religione cattolica e le attività alternative è fondamentale per rispettare le proprie convinzioni e valori. La decisione, da formalizzare entro il 30 giugno 2025, permette di personalizzare l’esperienza scolastica e di optare per percorsi formativi più affini alle proprie esigenze. Scopri tutte le opzioni disponibili e come procedere alla tua scelta.

La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento di religione cattolica viene fatta al momento dell’iscrizione. Per chi ha optato di non avvalersi di tale insegnamento, si effettua la scelta delle attività alternative entro il 30 giugno 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: scelta - attività - alternative - religione

Attività alternative alla religione cattolica, la scelta deve essere effettuata dalle famiglie entro il 30 giugno; Attività alternative alla religione cattolica: la scelta entro il 30 giugno; Attività alternativa Irc, a quali docenti può essere attribuita e cosa insegnare: chiarimenti.