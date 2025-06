Attivismo e moda etica | le storie che ispirano il cambiamento

Scopri come passioni, coraggio e creatività stanno rivoluzionando il mondo della moda e del sociale. In questo viaggio tra storie di attivisti e innovatori, troverai ispirazione per un futuro più sostenibile ed etico. Lasciati coinvolgere da testimonianze che dimostrano come ogni piccolo gesto possa contribuire a un cambiamento globale.

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

«La storia viene scritta in tempo reale da noi stessi» spiega Aditi Mayer, storyteller e ambientalista; Il cambiamento sociale nel futuro di questi brand di moda resiliente; La moda del consumismo etico: attivismo politico o un modo per sentirci migliori?.

Una moda sostenibile ed etica: è possibile? - iO Donna - Marina Spadafora, Ambasciatrice di moda etica e coordinatore nazionale di Fashion Revolution Italia (più grande movimento di attivismo della moda al mondo, nel nostro Paese dal 2014), spiega: «L ... Riporta iodonna.it

ZONA20 MILANO: la moda etica all’italiana - Harper's BAZAAR - Insomma, una moda etica, sensata e in linea con il gusto contemporaneo. Scrive harpersbazaar.com