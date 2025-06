Atti sessuali con un detenuto minorenne nel carcere di Nisida | arrestato poliziotto penitenziario

Un dramma che scuote il sistema penitenziario: un agente della Polizia Penitenziaria, operante nel carcere minorile di Nisida, è stato arrestato con accuse gravissime. La notizia, confermata dal capo Dipartimento per la Giustizia Minorile Antonio Sangermano, solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sull'integrità delle istituzioni. Una vicenda che richiede attenzione e approfondimento per comprendere le implicazioni e le misure adottate. Continua a leggere.

L'agente della Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere minorile di Nisida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come ha reso noto Antonio Sangermano, capo Dipartimento per la Giustizia Minorile.