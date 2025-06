Atti sessuali con un detenuto minorenne nel carcere di Nisida | ai domiciliari un agente della polizia penitenziaria

Un grave scandalo scuote il carcere di Nisida, dove un agente della polizia penitenziaria è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con un minorenne detenuto. La notizia, confermata dal Ministero della Giustizia, solleva serie preoccupazioni sulla tutela dei diritti dei giovani in condizioni di vulnerabilità. È fondamentale fare luce su questa vicenda per garantire giustizia e sicurezza all’interno delle istituzioni penitenziarie.

Un agente della polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto penale per minorenni (IPM) di Nisida, a Napoli, è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con uno dei giovani detenuti della struttura. La notizia è stata resa nota da un comunicato del Ministero della Giustizia. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito al termine di un’indagine condotta dalla stessa Polizia Penitenziaria, attraverso il Nucleo investigativo centrale e il Nucleo investigativo regionale di Napoli. Sulla vicenda è intervenuto direttamente il capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, che ha sottolineato la gravità dei fatti e la linea di totale trasparenza adottata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it