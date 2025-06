Atti sessuali con un detenuto minore a Napoli agente arrestato

Un episodio sconcertante scuote Napoli: un agente della polizia penitenziaria, in servizio a Nisida, è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con un detenuto minorenne. La notizia, diffusa dal Ministero della Giustizia, evidenzia una grave violazione di ruolo e fiducia pubblica. La vicenda mette in luce le criticità del sistema penitenziario minorile e l’importanza di un controllo rigoroso. La giustizia farà il suo corso, ma la domanda resta: come prevenire simili episodi in futuro?

Tempo di lettura: < 1 minuto Un agente della polizia penitenziaria in servizio nell’istituto penale minorile di Nisida, a Napoli, è stato arrestato con l’accusa di avere compiuto atti sessuali con uno dei detenuti minorenni della struttura penitenziaria partenopea. Lo rende noto un comunicato del Ministero della Giustizia. L’arresto, ai domiciliari, è stato notificato all’indagato, al termine di indagini della Polizia penitenziaria che opera all’interno del carcere, dal Nucleo investigativo centrale e dal Nucleo investigativo regionale di Napoli. “Ho trasmesso notizia di reato al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, Nicola Gratteri, – fa sapere il capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità Antonio Sangermano – investendolo degli accertamenti necessari e formulando richiesta di adozione di misure rigorose; si tratta infatti di un’ipotesi investigativa di inaudita gravità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atti sessuali con un detenuto minore a Napoli, agente arrestato

In questa notizia si parla di: atti - sessuali - napoli - agente

Atti sessuali con un detenuto minorenne nel carcere di Nisida: ai domiciliari un agente della polizia penitenziaria - Un grave scandalo scuote il carcere di Nisida, dove un agente della polizia penitenziaria è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con un minorenne detenuto.

La notte è «stata molto difficile» ma ora a Tel Aviv, in quella che è una giornata di shabbat, si vive «una apparente tranquillità». Antonello Sannino, presidente dell'Arcigay di Napoli, rimasto bloccato in Israele dove si era recato per partecipare al gay pride e in Vai su Facebook

Atti sessuali con un detenuto minore a Napoli, agente arrestato; Atti sessuali con un detenuto minorenne nel carcere di Nisida: arrestato poliziotto penitenziario; Molesta un minorenne detenuto: agente della penitenziaria ai domiciliari.

Atti sessuali con detenuto minore a Napoli, agente arrestato - Un agente della polizia penitenziaria in servizio nell'istituto penale minorile di Nisida, a Napoli, è stato arrestato con l'accusa di avere compiuto atti sessuali con uno dei detenuti minorenni della ... Come scrive ansa.it

Atti sessuali con un detenuto minorenne nel carcere di Nisida: arrestato poliziotto penitenziario - L'agente della Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere minorile di Nisida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come ha reso noto Antonio ... Si legge su fanpage.it