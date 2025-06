Attenzione ai finti Booking e Airbnb è boom di siti truffa in vista delle vacanze | l’allarme degli esperti di cybersecurity

Con l’arrivo delle stagioni di vacanza, cresce anche il pericolo di truffe online: si moltiplicano i siti falsi di booking e Airbnb, con un aumento allarmante di oltre il 30% rispetto all’anno scorso. Gli esperti di cybersecurity di Check Point avvertono: attenzione ai finti portali che nascondono trappole e rischi per chi desidera prenotare serenamente. Proteggersi è essenziale, perché dietro ogni clic potrebbe nascondersi una fregatura.

Si registra un’ impennata di siti web ingannevoli per prenotare le vacanze: è questo l’ allarme lanciato dagli esperti di Check Point Software Technologies (un fornitore internazionale di piattaforme cybersecurity basate sull’intelligenza artificiale). Numeri in crescendo rispetto a un anno fa (da un “sospetto” su 33 si è passati a uno su 21) per siti web che puntano a truffare chi vuole semplicemente prenotare qualche giorno di vacanza. Form di pagamento – L’indagine punta a prestare l’attenzione a diversi aspetti “sospetti”, partendo dai falsi form di pagamento. Spesso, infatti, ci si può imbattere in pagine web identiche a quelle di siti per prenotazioni ( Airbnb per fare un esempio) in cui chiedono di inserire dati di pagamento per rubare le informazioni sensibili come i numeri di carta, il CVV e la data di scadenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione ai finti Booking e Airbnb, è boom di siti truffa in vista delle vacanze”: l’allarme degli esperti di cybersecurity

