Attentati e droga nel segno della Scu | fioccano le richieste di abbreviato

L'ombra degli attentati e del traffico di droga si allunga sulla scena giudiziaria di San Pietro Vernotico, dove numerosi imputati preferiscono il rito abbreviato. Tra loro, Cristian Tarantino, 37 anni, si trova al centro di un'inchiesta che scuote la comunit√† leccese. Con richieste di giudizio pi√Ļ rapido e meno gravoso, emerge un quadro complesso che potrebbe cambiare le sorti di questa intricata vicenda. Restate con noi per tutti gli sviluppi.

LECCE - Molte delle persone coinvolte nell'inchiesta della Dda di Lecce su quanto accaduto a San Pietro Vernotico negli ultimi anni hanno chiesto di essere giudicate con rito abbreviato. Per un difetto di notificazione Cristian Tarantino (37 anni, di San Pietro Vernotico), difeso dall'avvocato.

