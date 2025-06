Una ricostruzione che va in totale controtendenza da quanto asserito dal tycoon e dal capo del Pentagono Pete Hegseth, che dopo l'attacco aveva dichiarato che dichiarato che le ambizioni nucleari dell'Iran erano "state annientate" La US Defence Intelligence ha reso noto che dopo l'attacco Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Attacco Usa in Iran, "core dei siti nucleari di Fordow, Natanz ed Isfahan non danneggiato, programmi atomici solo ritardati" - il report US Defence Intelligence