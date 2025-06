Attacco Usa contro Iran Trump | Come a Hiroshima e Nagasaki quel colpo ha messo fine a guerra – Il video

Un’ipotetica escalation tra USA e Iran, con un attacco che richiama le drammatiche immagini di Hiroshima e Nagasaki, ha acceso il dibattito internazionale. Donald Trump, durante un incontro all’Aja, ha dichiarato che quell’azione avrebbe potuto mettere fine alla guerra, evocando eventi storici tragici. Ma quali sono le implicazioni di un simile confronto? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

(Agenzia Vista) Aja, 25 giugno 2025 «Quell’impatto ha posto fine alla guerra. Non voglio fare l’esempio di Hiroshima, non voglio fare l’esempio di Nagasaki, ma è stato essenzialmente lo stesso evento che ha posto fine a quella guerra». Così il Presidente degli Stani Uniti Donald Trump, durante un incontro con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte all’Aja. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

