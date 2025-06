Attacco di Israele su Gaza | 31 le vittime almeno 10 erano in fila per gli aiuti umanitari

La tensione nella Striscia di Gaza si aggrava ancora, con un tragico bilancio di almeno 31 vittime in un solo attacco israeliano. Tra le vittime ci sono 10 civili, tra cui persone innocenti in fila per gli aiuti umanitari, colpite mentre aspettavano assistenza vicino al corridoio di Netzarim. Questo drammatico evento evidenzia la crescente crisi e la fragile speranza di pace. La situazione rimane critica e richiede una risposta internazionale urgente.

Almeno 31 persone sono state uccise questa mattina nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Almeno 10 di queste persone, sottolinea l’emittente, sono state uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia. Un altro palestinese che aspettava gli aiuti è stato ucciso e cinque persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Attacco di Israele su Gaza: 31 le vittime, almeno 10 erano in fila per gli aiuti umanitari

In questa notizia si parla di: almeno - aiuti - gaza - umanitari

Ripartono gli aiuti umanitari nella Striscia, Israele: "Entrati cinque Tir dell'Onu" | Almeno 60 morti in attacchi israeliani nella notte a Gaza - Ripartono gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, con l’ingresso di cinque tir dell’ONU. Tuttavia, la notte è segnata da pesanti perdite, con almeno 60 morti negli attacchi israeliani, tra cui 22 uccisi in un’abitazione e una scuola trasformata in rifugio, molti dei quali donne e bambini.

Translate postCon gli occhi del mondo concentrati sul Golfo Persico, Israele continua i suoi bombardamenti su #Gaza. Nelle ultime 24 ore sono stati uccisi almeno 49 palestinesi e ne sono stati feriti almeno 197 mentre erano in fila per avere aiuti umanitari Vai su X

Ennesima strage di palestinesi nella Striscia di Gaza. Almeno 35 civili sono stati uccisi e numerosi altri feriti dal fuoco israeliano, mentre si trovavano in fila per ricevere aiuti umanitari. Vai su Facebook

Fonti mediche ad Al Jazeera: 86 persone uccise oggi a Gaza; Unrwa, la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza è un abominio che umilia e degrada persone disperate; Attacco di Israele su Gaza: 31 le vittime, almeno 10 erano in fila per gli aiuti umanitari.

Raid di Israele a Gaza, 31 morti (almeno 10 aspettavano aiuti) - Almeno 31 persone sono state uccise questa mattina nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Segnala ilsole24ore.com

Attacco di Israele su Gaza: 31 le vittime, almeno 10 erano in fila per gli aiuti umanitari - Almeno 31 persone sono state uccise questa mattina nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. msn.com scrive